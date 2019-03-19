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  • 19.03.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 08:52

Konut satışında toparlanma sinyali | 2.5 yılın en büyük artışı!

Ekonomide başlayan ılımlı toparlanmanın ikinci sinyali, sanayiden sonra ipotekli konut satışından geldi. İpotekli konut satışında, şubatta ocak ayına göre yüzde 36 ile 2.5 yılın en büyük artışı yaşandı.

Konut satışında toparlanma sinyali | 2.5 yılın en büyük artışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçen hafta yaptığı, "Ekonomik aktivitede en kötü geride kaldı, ılımlı toparlanma başladı" değerlendirmesi, sanayi üretim rakamlarının ardından, ipotekli konut satışlarında da kendini gösterdi. Sanayi üretimi 5 ay aradan sonra ilk defa ocakta artarken, yüksek faiz nedeniyle tarihinin en büyük düşüşünü yaşayan ipotekli konut satışlarında da ibre yukarı döndü.

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