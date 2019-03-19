Konut satışında toparlanma sinyali | 2.5 yılın en büyük artışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçen hafta yaptığı, "Ekonomik aktivitede en kötü geride kaldı, ılımlı toparlanma başladı" değerlendirmesi, sanayi üretim rakamlarının ardından, ipotekli konut satışlarında da kendini gösterdi. Sanayi üretimi 5 ay aradan sonra ilk defa ocakta artarken, yüksek faiz nedeniyle tarihinin en büyük düşüşünü yaşayan ipotekli konut satışlarında da ibre yukarı döndü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN