Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19.03.2019)

19 Mart Salı Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Yatırımcının vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan Dolar ve Euro döviz kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir gözlenen dolar/TL bu sabah güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor

19 MART DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. 19 Mart Salı dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4472 TL dolar satış 5.4526 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,171, satış ise 6,1832 TL seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım ortaya koyacağı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik artan beklentilerle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10 haftanın en düşük seviyelerine inerken, dolar endeksi geriledi.

Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da "noktasal grafiklerini" düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı. Öte yandan toplantıda Fed'in 3.8 trilyon dolarlık tahvil bilançosunu küçültmeyi bırakma planına ilişkin daha fazla detay vermesi bekleniyor.