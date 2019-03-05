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Evlenene 24 maaş! 2 yıllık maaş peşin verilecek...

Yetim kız çocukları, evlenirken 2 yıllık maaşını peşin alıyor. Bu parayı almak için 5 yıllık hak düşürücü süreye dikkat etmek gerekiyor.

Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor. Bu parayla kız çocuğunun sürecindeki masraflarının karşılanması hedefleniyor. Kız çocukları boşanıp tekrar evlenirse yeniden çeyiz parası alamıyor. Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'na başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.



ÇEYİZ HESABIYLA 18 BİN 560 LİRA
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır geçen yıl 7 bin 500 lira idi. Bu yıl ise 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı. Çiftler bu ten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 lira katkı alabiliyor.

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