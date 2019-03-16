Hükümetin evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı'nda devlet katkısı oranı ve destek üst limiti arttı. Cumhurbaşkanı kararıyla çeyiz hesabına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, azami katkı tutarı da 6 bin 500 liraya yükseltildi. Ödeme süresi 48-59 ay olanlarda da devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, azami katkı tutarı ise 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlarda ise devlet katkısı oranı yüzde 25, azami katkı tutarı 9 bin lira olacak. Devlet katkısı tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Nişanlı çiftlerin her ikisinin de desteğe başvurması sonucu alınacak tutar 18 bin lirayı bulacak.
- Ekonomi
- 16.03.2019
- Gazete
Gençlere çeyiz desteği arttı
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