Bugünkü
Takvim

Gençlere çeyiz desteği arttı

Gençlere çeyiz desteği arttı
Hükümetin evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı'nda ve destek üst limiti arttı. kararıyla çeyiz hesabına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, da 6 bin 500 liraya yükseltildi. Ödeme süresi 48-59 ay olanlarda da devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, azami katkı tutarı ise 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlarda ise devlet katkısı oranı yüzde 25, azami katkı tutarı 9 bin lira olacak. Devlet katkısı tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Nişanlı çiftlerin her ikisinin de desteğe başvurması sonucu alınacak tutar 18 bin lirayı bulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGençlere çeyiz desteği arttı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri