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  • 19.03.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 09:29

Altın fiyatlarında son durum: İşte güncel fiyatları

ve fiyatları oldukça merak ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum: İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Dün haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altında bugün son durum ne? fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. fiyatı ise 379 lira seviyelerine geldi. İşte Salı güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 19 MART

Gram altın: 229.8 lira

Çeyrek Altın: 379 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1547 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN KAÇ PARAYDI?

İstanbul 'da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.

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