Altın fiyatlarında son durum: İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Dün haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altında bugün son durum ne? Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. Çeyrek altın fiyatı ise 379 lira seviyelerine geldi. İşte 19 Mart Salı güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 19 MART

Gram altın: 229.8 lira

Çeyrek Altın: 379 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1547 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN KAÇ PARAYDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.