Bugünkü
Takvim

60 milyarlık

60 milyarlık sosyal koruma
Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 2019'da ulaştırılan hane sayısını artırdı. İlk 3 ayda sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki 200 bin kişinin istihdamının teşviği sağlandı. Bu yıl 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği, dul kadınlara 900 milyon lira ödeme sağlanacak. Bu kış muhtaç 2 milyon aileye ısınma yardımı yapılırken, bakım desteği ile 500 bin refakatçiye 6 milyar lira ödenecek.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri60 milyarlık sosyal koruma
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri