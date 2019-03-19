60 milyarlık sosyal koruma

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 2019'da sosyal yardım ulaştırılan hane sayısını artırdı. İlk 3 ayda sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki 200 bin kişinin istihdamının teşviği sağlandı. Bu yıl 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği, dul kadınlara 900 milyon lira ödeme sağlanacak. Bu kış muhtaç 2 milyon aileye ısınma yardımı yapılırken, bakım desteği ile 500 bin refakatçiye 6 milyar lira ödenecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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