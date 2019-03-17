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  • 18.03.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 07:26

'de yayımlandı! Bugün başlıyor...

Merkez Bankası'nın brüt yüzde 12 kar payı ödemesi bugünden itibaren başlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bugün başlıyor...

Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu'nca hissedarlara, 2018 yılı kâr payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

'nin konu ile ilgili ilanı 'de yayımlandı.

Buna göre, kâr payı, 2019 tarihinden itibaren Bankanın Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek.

Söz konusu kâr paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.

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