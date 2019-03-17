Milli gemiler yeni sonarla daha da güçlenecek





Milli gemilerin denizaltı, torpido ve diğer su altı hedef/tehditlerini tespit ve takip etmesi için çok daha üstün özelliklere sahip yeni bir sonar sistemi geliştirildi.

MİLGEM'lerde başarıyla görev yapan Yakamos Karinaya Monteli Sonar Sistemi'ni üreten Meteksan Savunma, MİLGEM gemilerinin devamı ve İ-Sınıfı fırkateynler için ortaya koyduğu Yakamos 2020 ile bu alandaki iddiasını büyüttü.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, AA muhabirine, şirket olarak 2009'da Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sualtı Akustiği Mükemmeliyet Merkezi olarak görevlendirildiklerini söyledi.



Bu kapsamda ilk olarak bir deniz altı savunma harbi korvet gemisi olan MİLGEM'in, araştırma kurumları tarafından geliştirilen milli sonarını sanayileştirme görevinin verildiğini anlatan Alparslan, şunları kaydetti:



