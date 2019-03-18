THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bin 150 civarı yeni kaptan alacağız. Kabin ekibi olarak da 2 bin 300 kişi işe alacağız. Bu yıl 8 bini aşan istihdam planlıyoruz. 60 bin kişilik ailemiz 68 bin kişiye çıkacak" dedi. Aycı, "Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. 6 Nisan saat 14.00'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bu taşınmayı belgesel yapacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 18.03.2019
- Gazete
THY 8 bin yeni personel alacak
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