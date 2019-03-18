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MÜSİAD: Ekonomi çok güçlü

MÜSİAD: Ekonomi çok güçlü
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke" dedi. Bazı odakların yerel seçimlerden sonra ekonominin kaosa sürükleneceği iddiasında bulunduğunu ifade eden Kaan, "Türkiye bunları daha önce de yaşadı. Bunu da atlatacağız" diye konuştu.

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