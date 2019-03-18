Emekliye bin 102 TL

Yaklaşık 12.3 milyon emekli geçen yıl bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiyeler, emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı. Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek.
NASIL ARTACAK?
Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10.19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10.73 zam yansıtılmıştı. İkramiye artışı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak. Emeklinin ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Temmuz'da bu tutar da değişecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.
NASIL ARTACAK?
Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10.19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10.73 zam yansıtılmıştı. İkramiye artışı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak. Emeklinin ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Temmuz'da bu tutar da değişecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.
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