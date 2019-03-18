Emekliye bin 102 TL Bin liralık bayram ikramiyesi için TÜED, ‘Artış emekli aylıklarına endekslensin’ dedi. Talep hayata geçerse ikramiye 6 ayda bir yükselecek, Mayıs’ta bin 102 lira ödenecek.

Yaklaşık 12.3 milyon emekli geçen yıl bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiyeler, emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı. Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek.



NASIL ARTACAK?

Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10.19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10.73 zam yansıtılmıştı. İkramiye artışı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak. Emeklinin ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Temmuz'da bu tutar da değişecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.