Altın fiyatları Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde hisse senedi piyasalarındaki kazanımların altına olan talebi azaltmasıyla geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,299.13 dolara geriledi. Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

228,70

228,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

365,92

374,17

YARIM ALTIN FİYATI

729,54

748,34

TAM ALTIN FİYATI

1.509,40

1.547,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.298,89

1.299,09

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.522,00

1.532,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

130,36

130,44

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

166,95

167,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

208,57

208,71