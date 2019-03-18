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  • 18.03.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 09:22

son durum: 18 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın, bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu?

yeni haftaya nasıl başladı? Dalgalı seyrini sürdüren altın düşecek mi, artacak mı, soruları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Cuma günü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 066 artışla 229,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde hisse senedi piyasalarındaki kazanımların altına olan talebi azaltmasıyla geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,299.13 dolara geriledi. Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
228,70
228,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI
365,92
374,17

YARIM ALTIN FİYATI
729,54
748,34

TAM ALTIN FİYATI
1.509,40
1.547,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.298,89
1.299,09

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.522,00
1.532,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
130,36
130,44

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
166,95
167,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
208,57
208,71

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