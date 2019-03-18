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  • 16.03.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 09:20

haftaya düşüşle başladı! İşte son fiyatlar

İşte 'da serbest piyasada 22-24 ayar ... Hafta sonu, 228 lira, çeyrek altın ise 375 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Peki 18 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar…

18 Mart vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. çeyrek altın ve fiyatları haftayı biraz olsun yükseliş ile tamamladı. İşte 'da serbest piyasada ... Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. Hafta sonu, gram altın 228 lira, çeyrek altın ise 375 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Peki 18 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 18 MART

Güncel altın fiyatları;

Gram altın: 227 Lira

Çeyrek altın: 374 Lira

Tam altın: 1492 Lira

Yarım altın: 748 Lira

Cumhuriyet altını: 1532 liradan alıcı buluyor

ALTININ KİLOGRAM FİYATI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı

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