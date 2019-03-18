18 Mart Dolar ve Euro fiyatları yatırım yapan ve birikimlerini bu yönde değerlendiren vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

18 Mart Pazartesi Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları şu dakikalarda Dolar/TL saat 08:14 itibariyle 5.4487/5.4500'dan işlem görüyor. Şu an da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Euro/TL ise 6.1759/6.1812'den işlem görürken şu an da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

18 MART DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 08:14 itibariyle 5.4487/5.4500'dan işlem görüyor. Şu an da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Euro/TL ise 6.1759/6.1812'den işlem görürken şu an da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

Kur ve endeks tarafında gözlenen stresin tahvil piyasasında daha önce alınan pozisyonların bir kısmının gözden geçirilmesine neden olmuş olabileceğini söyleyen bir bankacı, "Dolar/TL Ocak sonunda 5.16'lı seviyelere indiğinde tahvil piyasasına da ciddi giriş olmuştu. Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüşüyle birlikte özellikle 10 yıllık tahvil faizinde aşağıda hala 150-200 baz puanlık bir marj var. TCMB'den de faiz indirim süreci bekleniyor