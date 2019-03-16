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Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayız

Spekülasyon yapana pabuç bırakmayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini söyledi. 'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezip, esnafın taleplerini dinleyen Albayrak, 'nin bugüne kadar içeriden ve dışarıdan terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığına değinerek, "Her birinden güçlenerek çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güzel günler bizi bekliyor" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, Eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kâr etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar."

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