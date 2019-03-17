Dalgalanmalarıyla yatırımcılarını şaşırtan Dolar ve Euro fiyatlarında az da olsa düşüş görüldü. Yaşanan bu düşün sonrasında Dolar ve Euro fiyatları kaç liradan satışa sunuldu. İşte 17 Mart Dolar ve Euro fiyatları…
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dalgalanmalarıyla yatırımcılarını şaşırtan Dolar ve Euro fiyatlarında az da olsa düşüş görüldü. Yaşanan bu düşün sonrasında Dolar ve Euro fiyatları kaç liradan satışa sunuldu. İşte 17 Mart Dolar ve Euro fiyatları…
DOLAR VE EURO NE KADAR?
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