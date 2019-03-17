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  • 17.03.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 11:15

fiyatları ne kadar? 17 Mart Dolar ve

Vatandaşların önemli bir yatırım aracı olan bugün kaç liradan alıcı buluyor. Hem Dolar hem de her gün merakla takip ediliyor. Birikimlerini Dolar kuru ile değerlendirmek ve daha yüksek kazançlar elde etmek isteyenleri yakından ilgilendiren nı haberimizde bulabilirsiniz.

Dalgalanmalarıyla yatırımcılarını şaşırtan Dolar ve Euro fiyatlarında az da olsa düşüş görüldü. Yaşanan bu düşün sonrasında Dolar ve Euro fiyatları kaç liradan satışa sunuldu. İşte 17 Mart Dolar ve Euro fiyatları…

DOLAR VE EURO NE KADAR?

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