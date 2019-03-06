Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada 8 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2019 yılında 8 bin civarında personel alımı yapılacağını açıkladı. Türk Hava Yolları'nda çalışmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyor. Merak edilen soruların başında ise THY 8 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu geliyor. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını belirtti. Peki, başvurular nasıl yapılacak? İşte THY'nin resmi sitesinde yer alan kariyer sayfası...

TÜRK HAVA YOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak (Pozisyonlara göre değişebiliyor),

İyi derecede İngilizce bilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak,

Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek,

Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak.

Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.