Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Siyasal Vakfı tarafından yürütülen, 'Gençleri Girişimciliğe Hazırlama Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, mülki idare amirleri ve yerel yöneticiler, çeşitli STK temsilcileri ile İstanbul Ünviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin öğretim üyesi, mezun ve mensuplarından oluşan çok sayıda davetli katıldı. Proje ile üniversite öğrencisi gençleri girişimcilik konusunda bilinçlendirmek ve onların girişimcilik ve inovatif yetkinliklerini geliştirmek amaçlanıyor.
- Ekonomi
- 17.03.2019
- Gazete
Siyasal Vakfı’ndan gençlere destek
- İşsizlik rakamları açıklandı
- Erdoğan müjdeyi vermişti! O karar Resmi Gazete'de yayımlandı
- Alman Lufthansa kar hedefini düşürdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.