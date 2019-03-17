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Siyasal Vakfı’ndan gençlere destek

Siyasal Vakfı’ndan gençlere destek
Gençlik ve , Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Siyasal Vakfı tarafından yürütülen, 'Gençleri Girişimciliğe Hazırlama Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, mülki idare amirleri ve yerel yöneticiler, çeşitli STK temsilcileri ile İstanbul Ünviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin öğretim üyesi, mezun ve mensuplarından oluşan çok sayıda davetli katıldı. Proje ile üniversite öğrencisi gençleri girişimcilik konusunda bilinçlendirmek ve onların girişimcilik ve inovatif yetkinliklerini geliştirmek amaçlanıyor.

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