İşsiz anneye ayda 2 bin 80 TL

İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara katılan annelere ödenen tutar artırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül 2018'de başlatılan 'İş'te Anne Projesi' kapsamında, 2018 yılında kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen 70 lira ödeme miktarını 2019 yılı için 80 liraya çıkardık" dedi. Kurslara katılan anneler 26 günden ayda 2 bin 80 lira ödeme alabilecek. 2005'te 5 milyon olan kadın istihdamını, bugün 9 milyona yaklaştırdıklarını belirten Selçuk, "Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.1. Hedefimiz, inşallah, bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 41'e ulaştırmak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 17.03.2019
- Gazete
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