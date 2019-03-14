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  • 14.03.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 10:08

Son dakika: 2019 yılı Ocak ayı sanayi üretim rakamları belli oldu

Son dakika haberine göre 2019 yılı Ocak ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. tarafından açıklanan rakamlara göre geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,3'lük bir azalma yaşanırken, bir önceki aya göre ise yüzde 1'lik bir yükseliş meydana geldi.

Ekonomide sevindiren gelişme! Yükseliş başladı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.





SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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