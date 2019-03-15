Amerikan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. California eyaletinin Oakland kentinde üst mahkeme, Johnson & Johnson şirketinin, davacı Teresa Leavitt'e 29 milyon dolar ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında, Leavitt'in bebek pudrası kullanmasının kansere yakalanmasına neden olan unsurlardan biri olduğu belirtildi. Leavitt, kullandığı bebek pudrasının akciğer zarı kanserine yakalanmasına sebep olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Johnson & Johnson şirketi hakkında benzer iddialarla ABD'de açılmış 13 bin dava bulunuyor.
- Ekonomi
- 15.03.2019
- Gazete
Johnson & Johnson’a pudra cezası
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