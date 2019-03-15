Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Meclis'e sunulmuş intibak içerikli 3 ayrı yasa teklifinin bulunduğunu belirtirken, TAKVİM'i arayan emekliler de yeni intibak için umutlu olduklarını söylüyor. Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e taleplerini ileten emekliler, 2000'den önce emekli olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanları da kapsamasını istiyor.
Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor. TÜED, yapılacak intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Meclis'e sunulmuş intibak içerikli 3 ayrı yasa teklifinin bulunduğunu belirtirken, TAKVİM'i arayan emekliler de yeni intibak için umutlu olduklarını söylüyor. Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e taleplerini ileten emekliler, 2000'den önce emekli olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanları da kapsamasını istiyor.
Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor. TÜED, yapılacak intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.
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