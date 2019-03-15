Boeing 650 milyar dolarla çakıldı! İptaller peş peşe geliyor...

5 ayda 2 uçağı düşen Boeing'in önceki akşam yaptığıaçıklamasından sadece birkaç saat sonra;ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Bu kararla Boeing 737 Max tipi uçan tabutların uçuşlarını durduran son ülke oldu.'ta gerçekleşen vahim kaza dan ancak 3 gün sonra alınabilen durdurma kararı ile ilgili olarak"Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir" açıklamasıyla yetindi. ABD yetkililerinden yapılan 2 kazanın da birbirine benzediği açıklamalarından sonra Boeing kara kara düşünmeye başladı. Çünkü, yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini 737 sınıfı uçaklar oluşturan Boeing'in, teslim edilecek daha. 2018 satış fiyatı 737 Max 8'in 117.1 milyon dolar, 737 Max 9'un ise 124.1 milyon dolar. Ortalamadolardanile Boeing,zarar edecek.Eldeki uçaklar geri verildiğinde bu zararçıkacak. Ayrıca ilkiniaçtığı tazminat davaları gibi diğer havayollarının da davaları ile Boeing'in başı bir hayli ağrıyacak. Şirketin 10 Mart'tan bugüneyakın borsadaki değer kaybı, ancak buzdağının görünen kısmı olarak kalacak. Uzmanlar, kaza öncesi piyasa değeriseviyesinde olan Boeing'in isminin ancak tarih sayfalarında kalacağını belirtiyor.da (FAA) gözden geçirilen uydu verilerindeelde edilen yeni kanıtların, bu uçakları yasaklama kararınıberaberinde getirdiğini açıkladı. FAA daha önce, Türkiye dahil 50'yeyakın ülke Boeing 737 Max uçaklarını yasaklarken, böyle bir karar almayıreddetmişti., "Etiyopya Havayollarıuçağının rotasının, Lion Air ile aynı olduğu ve benzerlikler bulunduğutüm taraflarca açıkça görüldü. Uydu verileri ve fiziksel kanıtlaruçuş rotasının Lion Air kazasındakiyle benzer olduğukanısını güçlendirdi" dedi.

Her ne kadar kazanın sebebi henüz belirlenmemiş olsa da her ik i kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi ksıa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını güçlendiriyor.Boeing, Avrupalı rakibi Airbus'ın orta mesafede daha verimli yakıt kullanan A321 model güncellemesine karşı geliştirdiği 737 Max modellerinde, uçak motorunu daha etkin hale getirmek için daha büyük bir motor inşa etmişti. Yeni motorun idaresi için de yeni bir uçuş kontrol yazılımı geliştirilmişti. Söz konusu yazılımın "kontrol yasası" adı verilen otomatik pilot aktifken pilotların müdahalesini devre dışı bırakan bir sistem içerdiği biliniyor.50 milyar dolar42 milyar dolar522 milyar dolar36 milyar dolar650 milyar dolar