Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.03.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:42

de 1 milyar dolarlık pazar! Erdoğan talimatı vermişti

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden üretim talimatı verilen in üretileceği illerde tarlalara talep patlaması yaşandı. Önemli bir gelir kapısı oluşturulması beklenen kenevirin pazar payının 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Kenevirde 1 milyar dolarlık pazar! Erdoğan talimatı vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

19 İLDE TALEP ARTIŞI
Karar çerçevesinde üreticisine önemli gelir bırakması beklenen kenevir sebebiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur,Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKenevirde 1 milyar dolarlık pazar! Erdoğan talimatı vermişti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri