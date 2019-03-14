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  • 14.03.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:46

yükselişte! 14 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın, ne kadar oldu?

yükseliş trendine devam ediyor. İki gündür düşüşe geçen doların dün hafif yükselmesiyle birlikte, dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyreden altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 0,83 yükselişle işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

Altın, doların biraz toparlanması ve Brexit'e ilişkin belirsizliğin azalmasıyla geriledi; ancak zayıf ABD enflasyon verisinin Fed'in faizleri sabit tutacağı beklentilerini artırmasıyla dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1,303.83 dolara geriledi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 9.30 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI
229,81
229,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI
367,70
375,99

YARIM ALTIN FİYATI
733,11
751,99

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