Altın, doların biraz toparlanması ve Brexit'e ilişkin belirsizliğin azalmasıyla geriledi; ancak zayıf ABD enflasyon verisinin Fed'in faizleri sabit tutacağı beklentilerini artırmasıyla dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1,303.83 dolara geriledi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 9.30 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

229,81

229,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

367,70

375,99

YARIM ALTIN FİYATI

733,11

751,99