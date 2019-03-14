Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan: ''3600 ek göstergeyi seçimlerden sonra çözeceğiz'' dedi. 3600 ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EK GÖSTERGE' MÜJDESİ

'Ek gösterge' müjdesi veren Başkan Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dedi..

Başkan Erdoğan daha önce de bir vatandaş ile 3600 ek gösterge diyaloğu yaşamıştı

Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde yaşanan ilginç bir diyaloğu köşesine taşıdı. Kutlu adındaki genç kızın "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." sözlerine Erdoğan "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez." ifadeleriyle cevap verdi

İşte Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin köşesinde yer alan diyaloglar:

Diyarbakır mitingi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı platformdan iniyor.

Tam merdivenlerin ortasında kırmızı kazaklı bir kızla sohbete başlıyor.

Merak ediyorum. Erdoğan yanındakilere sorular soruyor. Kız konuşuyor. Bu sırada Cumhurbaşkanı bana işaret ediyor: "Bak asıl bunu yaz..."

Gidiyorum. Kızın adı Kutlu...

Cumhurbaşkanı nereye gitse takip ediyor. Hayran. Sevgi dolu. Erdoğan'a "babam" diyor.

Tayyip Bey, "Bak, biz nereye gitsek Kutlu orada..." diyor.

Sonraki sohbet şöyle:

Tayyip Bey: "Kutlu, şimdi nereye gidiyoruz?" Kutlu: "Baba, buradan İstanbul. Sonra Adana, Mersin. Mersin'de cami açılışı yapacaksın, oraya yetişeceğim."

Tayyip Bey: "Gel seni İstanbul'a götürelim."

Kutlu: "Yok baba, ben buradan Mersin'de karşılarım seni."

Şaşırıyorum. Kutlu muazzam.

Tayyip Bey: "Bak, bu Kutlu bütün polislerin adını ezbere bilir."

Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra Kutlu'ya dönüyor ve bir polisi göstererek: "Kutlu, bu ablanın adını biliyor musun?"

Kutlu dönüp polise bakıyor:

"Baba onun adı Burcu" diyor.

ÖĞRETMENLERDEKİ ARTIŞ

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

HEMŞİRE, DİN GÖREVLİSİ

Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL, din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL artacak.

Kim ne kadar ek gösterge artışı alacak?

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkacak

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

KIDEM VE DERECEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak.

30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek.

Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.