Tarihinin en büyük spekülatif saldırısına uğrayan, parasına ve ekonomisine atak yapılan Türkiye, 2018'i büyüyerek kapattı. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçerek siyasette ve ekonomide istikrarı kalıcı hale getiren Türkiye'ye Ağustos'ta yapılan saldırı yeni sistemin etkin ve hızlı karar alma süreçleriyle kısa sürede atlatıldı. Bu saldırıyla birlikte yaşanan küresel yavaşlamaya rağmen Türkiye, daha önce benzer durumların yaşandığı 2001 ve 2008 gibi yıllardan çok daha iyi performansla yılı kapattı. Ancak 2018'in son çeyreğinde yaşanan ve beklentilerin altında kalan eksi büyüme, kaostan beslenen kriz lobisini hortlattı.
KRİZ HEVESLİLERİ
Yıl genelinde pozitif büyümeye ve 2019'un ilk çeyreğindeki tüm makro dengelerin olumlu olmasına rağmen yine belli çevreler seçim öncesi 'kriz var' algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak rakamlar onları çok çabuk yalanladı. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı 2001'de son çeyrekte yüzde 10 küçülme yaşanırken, yıl sonu rakamı ise yüzde 6 küçülme oldu. 2008'de küresel buhranın da etkisiyle Türkiye son çeyrekte yüzde 5.9 küçülürken, yılı yüzde 0.8 büyüyerek kapattı. 2018'in son çeyreğinde ortaya çıkan eksi büyümeyi 'kriz' ve 'en kötü beklenti' gibi göstermeye çalışanların yıl sonu yüzde 2.6 büyüme ile hevesleri kursaklarında kaldı. Veriler, Türkiye'nin 2019'un ilk çeyreğinden başlamak üzere yeniden pozitif büyüme ile yolunda ilerleyeceğini gösteriyor.
KRİZ HEVESLİLERİ
Yıl genelinde pozitif büyümeye ve 2019'un ilk çeyreğindeki tüm makro dengelerin olumlu olmasına rağmen yine belli çevreler seçim öncesi 'kriz var' algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak rakamlar onları çok çabuk yalanladı. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı 2001'de son çeyrekte yüzde 10 küçülme yaşanırken, yıl sonu rakamı ise yüzde 6 küçülme oldu. 2008'de küresel buhranın da etkisiyle Türkiye son çeyrekte yüzde 5.9 küçülürken, yılı yüzde 0.8 büyüyerek kapattı. 2018'in son çeyreğinde ortaya çıkan eksi büyümeyi 'kriz' ve 'en kötü beklenti' gibi göstermeye çalışanların yıl sonu yüzde 2.6 büyüme ile hevesleri kursaklarında kaldı. Veriler, Türkiye'nin 2019'un ilk çeyreğinden başlamak üzere yeniden pozitif büyüme ile yolunda ilerleyeceğini gösteriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.