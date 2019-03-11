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  • 11.03.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 14:55

'den o iddialara yalanlama

Sosyal medyada ‘ satılıyor’ paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk , bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

THY'den o iddialara yalanlama

Sosyal medyada ' satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk , bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızın saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

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