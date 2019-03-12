ÖSYM'den 25 bin lira maaşla iş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.
Ayrıca adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şartı aranıyor. Yazılım uzmanı pozisyonunda işe alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.
Ayrıca adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şartı aranıyor. Yazılım uzmanı pozisyonunda işe alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.
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