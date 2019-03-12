Kira artışlarındaki üst sınırın, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endekslenmesi kiracıları rahatlattı. Düzenleme ile kira zammı tavanı düştü. Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. TÜİK'in bu ay açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 17.93, ÜFE artışı yüzde 29.97 oldu. Buna göre, Mart'ta kira artışı yapacak kişi ödemesini en çok yüzde 17.93 artıracak. Eski sistem yürürlükte olsaydı, zam oranı yüzde 29.97'ye kadar çıkabilecekti. Bin liralık kira bu durumda bin 299 lira 70 kuruş yerine bin 179 lira 30 kuruşa yükselecek. Aylık 120,40 lira, yıllık ise bin 444 lira 80 kuruş kiracının cebinde kalacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor.
- Ekonomi
- 12.03.2019
- Gazete
Kira zammı düştü
Kira artışları 12 aylık ortalamalara göre TÜFE’ye endekslenmesi kiracıyı rahatlatıyor. Mart’ta kira artışı en çok yüzde 17.93 olacak. Eski sisteme göre bin liralık kirada yıllık bin 444 lira az ödenecek.
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