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’e veto

Etiyopya’daki sonrası gözler 737-8 MAX modeline çevrilirken, ’den veto geldi. Çinli firmaların bu modelle uçuşu durdu.

Boeing’e veto
157 kişinin yaşamını yitirdiği Etiyopya'daki sonrası gözler Boeing 737-8 MAX modeline çevrildi. , 8 vatandaşının yaşamını yitirdiği kazanın ardından bu model yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada; 737-8 modelinin geçen yıl Ekim ayındaki kazasından sonra ikinci defa Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi. Açıklamada, 'görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans' temelinde güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

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