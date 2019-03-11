Siber hücuma geçit yok

Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, siber saldırılara karşı Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'nin (SOME) siber güvenlikle ilgili başarısını ortaya koydu. 2018'de 73 bin siber saldırı SOME'lerden geri dönerken; yine geçen yıl URL, IP ve domain olmak üzere 25 bin zararlı bağlantı tespit edilerek erişimi engellendi.
Evrin GÜVENDİK
Evrin GÜVENDİK
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