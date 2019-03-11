96 bin dolara Antarktika turu

Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası olarak tanımlanan Antarktika, bilimsel araştırma ekiplerinin yanı sıra turistlerin de dikkatini çekmeye başladı. Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika farklı heyecanlar arayan turistlerin yeni gözdesi olurken, beyaz kıtayı turistik amaçlı ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda yüzde 28 artarak 2017-2018 sezonunda 51 bin 707'ye ulaştı. Tur fiyatlarının 5 bin 500 ile 96 bin 190 dolar arasında değiştiği kıtayı en çok ziyaret edenler yüzde 33 ile ABD'liler olurken, onu yüzde 16 ile Çinliler ve yüzde 11 ile Avusturalyalılar takip etti.
Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği İletişim ve Çevre Başkanı Amanda Lynnes, 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin kıtaya gidişlerine izin verilmediğini aktardı. Turların hava ve deniz yoluyla ulaşım seçeneklerinin olduğunu anlatan Lynnes, şöyle konuştu: "Ziyaretçilerin çoğu Arjantin'in Ushuaia şehrinden veya Şili'den Drake Geçidi üzerinden kıtaya gidiyor. Yılda 1 ya da 2 tur operatörü de Yeni Zelanda'dan çıkış yapıyor ve Ross Denizi'ni geçerek kıtaya ulaşıyor."
Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği İletişim ve Çevre Başkanı Amanda Lynnes, 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin kıtaya gidişlerine izin verilmediğini aktardı. Turların hava ve deniz yoluyla ulaşım seçeneklerinin olduğunu anlatan Lynnes, şöyle konuştu: "Ziyaretçilerin çoğu Arjantin'in Ushuaia şehrinden veya Şili'den Drake Geçidi üzerinden kıtaya gidiyor. Yılda 1 ya da 2 tur operatörü de Yeni Zelanda'dan çıkış yapıyor ve Ross Denizi'ni geçerek kıtaya ulaşıyor."
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