22-24 ayar altın fiyatları kaç para? 11 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Geçtiğimiz hafta 222 lira seviyesinde seyrederken günden güne artış gösteren altın fiyatları, yeni haftaya 227 liradan başladı. Peki çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor? İşte en güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mart Pazartesi günü piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları;

Gram seçeneğinde alış 225, satış 227,

Çeyrek altın seçeneğinde alış 367, satış 375,

Yarım altın seçeneğinde alış 735, satış 750,

Cumhuriyet altını seçeneğinde alış 1514, satış 1529 lira olarak seyrediyor.

ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA DA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,24 artarak 5,4560 liraya çıkarken, avro yüzde 0,15 değer kaybederek 6,1290 liraya düştü. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Para Piyasası Fonları" oldu

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.