Yatırımcıların en değer verdiği yatırım aracı olan Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor. İşte 9 Mart Dolar ve Euro kuru güncel döviz piyasası hakkında tüm detaylar

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5.30 TL'nin gündeme gelebileceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Dolar Nerelerde Para Birimi Olarak Kullanılıyor?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.