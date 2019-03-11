Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.03.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 08:50

11 Mart Dolar Güncel son dakika kuru oldu? ne kadar?

11 Mart kuru ne kadar? Güncel son dakika kuru oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4478/ 5.4480 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. İşte güncel ve en son fiyatlar

Yatırımcıların en değer verdiği yatırım aracı olan Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor. İşte ve güncel piyasası hakkında tüm detaylar

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5.30 TL'nin gündeme gelebileceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik i yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Dolar Nerelerde Para Birimi Olarak Kullanılıyor?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri11 Mart Dolar Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Euro kuru ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar