Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle beraber Türkiye'nin dünyaya sağlık hizmeti ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirtti. Bakan Koca, Türkiye genelinde 32 şehir hastanesi planladıklarını, bunlardan 9'unun hasta kabulüne başladığını, 13'ünün inşaatının devam ettiğini, diğerlerinin ise ihale süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bakan Koca " Şehir hastaneleri ile geleceğin dünyasının hastanelerini inşa ediyoruz. Türkiye'nin sağlıkta hangi noktaya geldiğini dünyaya gösteriyoruz" dedi.

Bakan Koca şöyle devam etti:

SAĞLIK ÜSLERİ

Yeni dönemde herkesin sağlık hakkının korunduğu, vaktinde, kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği, sürdürülebilir bir sağlık sistemini hedefliyoruz. Şehir hastaneleri sağlıkta dönüşümün en önemli aracı ve bulundukları bölgenin son noktada hizmet veren sağlık üsleri olacak. Bu hastanelerde branş eksikliği , teknoloji yetersizliği, kadro sıkıntısı olmayacak. Van'daki, Erzurum'daki hasta başka bir yere sevk edilmeden tedavisini orada olacak.

KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLER

Şehir hastanelerinde tepede bir koordinatör başhekim ve sayısı 10'a kadar çıkabilecek yardımcıları olacak. Altında idari ve mali direktörlerin olduğu, hastanelerin de birer başhekiminin bulunacağı bir sistemle çalışılacak. Burada maksadımız her birimi kendi içinde yönetilebilir hale getirmek.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

Şehir hastanelerini sağlıkta son nokta olmalarının dışında eğitim, araştırma ve mükemmeliyet merkezleri olarak markalaşan sağlık üsleri olarak düşünüyoruz. Üniversitelerle yapılacak işbirliğiyle buralar sağlıkta olduğu gibi eğitimin de zirvesi olarak kabul edilecek. Bir anlamda şehir hastaneleri aslında üniversite hastanesi de olacak.

SAĞLIKTAN MEMNUNİYET YÜZDE 73

Türkiye önümüzdeki dönemde insan kaynağı ve altyapısıyla sağlıkta dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelecek. Sağlıktaki memnuniyet oranımız yüzde 73. Dünyada bu rakamı yakalayan başka ülke yok. Yine tüm nüfusu kapsayan bir sağlık sistemine sahip olan bir ülke de yok.

HEDEF SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık turizmini geliştirmek için USHAŞ adıyla bir şirket kurduk. Dünyaya sağlık hizmeti ihraç eden bir ülke haline gelmeyi planlıyoruz. Kazakistan ve Romanya'dan sonra Malezya'dan talepler gelmeye başladı. Ekiplerimiz bu ülkelerle görüşme halinde. Özellikle kalp, damar ve organ nakli için yurt dışından çok sayıda hasta geliyor. Estetik, plastik cerrahi ve saç ekimi için de ciddi oranlarda hasta Türkiye'yi tercih ediyor. 2018'de 419 bin 790 yabancı sağlık turizmi için geldi. Biz de bu hizmetlerin hem kalitesi yüksek hem de fiyatı ucuz. Şehir hastanelerinde yurt dışından gelen hastalar için ayrı hizmet veren birimler de olacak.