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Dolar üzdü borsa güldürdü

Dolar üzdü borsa güldürdü
Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.15 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 1.32 ve külçe altın yüzde 0.22 yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1.93 ve euro yüzde 2.56 kaybettirdi. BIST 100 Endeksi 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.07 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

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