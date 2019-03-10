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  • 10.03.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 12:45

Gıdalardaki tuza yakın takip | Yıl sonunda başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, 2019'dan itibaren hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan tuz miktarlarının belirtilmesi gerekecek.

Yıl sonunda başlayacak

Tuza Dikkat Haftası nedeniyle Bakanlıktan verilen bilgiye göre, gıda güvenilirliğini sağlama görevi bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin azaltılması yönündeki çalışmalara bu hedef doğrultusunda devam ediyor.

Tuz; tat ve aroma vermesi, kıvam artırıcı etkisi, gıdaların muhafazası gibi amaçlarla gıdalara eklenirken, kullanılması elzem minimum tuz miktarının belirlenerek gıdaya eklenmesi gerekiyor.

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