Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 15 bin yeni polis alınacak

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin yeni polis alacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah'ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar."