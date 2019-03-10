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  • 10.03.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 12:42

Halkalı - Gebze hattı 12 Mart'ta hizmete açılıyor

Halkalı - Gebze Marmaray hattının ne zaman hizmete gireceği belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verirken, hattaki test sürüşlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının ne zaman açılacağını açıkladı. Bakan Turhan'ın verdiği bilgilere göre; Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak.

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi.

Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

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