Halkalı - Gebze hattı 12 Mart'ta hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının ne zaman açılacağını açıkladı. Bakan Turhan'ın verdiği bilgilere göre; Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak.

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi.

Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.