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Anneye ayda 2 bin 80 TL! 'un düzenlediği kurs ve programlara katılan annelere ödenen tutar arttı

Anneye ayda 2 bin 80 TL
İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlarına katılan annelere ödenen tutar artırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül 2018'de başlatılan 'İş'te Anne Projesi'yle kadınlar, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanıyor, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılıyor. Proje kapsamında, 2018 yılında kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen 70 lira ödeme miktarını 2019 yılı için 80 liraya çıkardık" dedi. Kurslara katılan anneler 26 günden ayda 21 bin 80 lira ödeme alabilecek.

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