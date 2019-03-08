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Üniversitelilere işbaşı eğitimi
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, lerin mühendislik ve fen bilimleri son sınıfında olan öğrencilerin bir dönemlerinde sanayide işbaşı eğitimi almaları için 7+1 modelini geliştirdiklerini belirterek, "Yeni mezun mühendislerin zaman kaybı olmadan işe başlamasını hedefledik" dedi.

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