Üniversitelilere işbaşı eğitimi

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, üniversitelerin mühendislik ve fen bilimleri son sınıfında olan öğrencilerin bir dönemlerinde sanayide işbaşı eğitimi almaları için 7+1 modelini geliştirdiklerini belirterek, "Yeni mezun mühendislerin zaman kaybı olmadan işe başlamasını hedefledik" dedi.
- Ekonomi
- 08.03.2019
- Gazete
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