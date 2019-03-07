1972’lerde de ekonomik teröre karşı tanzim satış noktaları ve mağazalar açılmış…

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; ekonomik teröre karşı devletin belediyeler üzerinden tanzim satış noktaları kurduğu fotoğrafla anlatıldı. Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nün arşivinde yer alan, 1972'den bugüne tanzim satış noktalarını gösteren fotoğraflar anlatıldı.

AHMET İSVAN, BEDRETTİN DALAN VE NURETTİN SÖZEN DE TANZİM SATIŞ NOKLARI AÇMIŞ

Programda; 1973-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen'in de özel sektörün fiyatları yükselttiği gerekçesiyle tanzim satış noktası ve marketleri açtığı fotoğraflarla anlatıldı.

Fotoğraflarda; DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde tanzim satış marketini açtığı görülüyor.

CHP'li Ahmet İsvan; 14 Aralık 1973-11 Aralık 1977 tarihleri arasında, ANAP'lı Bedrettin Dalan 26 Mart 1984 - 28 Mart 1989 tarihleri arasında ve SHP'li Nurettin Sözen, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapmıştı.

ERDOĞAN, EKMEK FİYATINI DÜŞÜRMEK İÇİN HALK EKMEK'İN BÜFE SAYISINI ARTIRDI, ET FİYATINI DÜŞÜRMEK İÇİN İSMER'İ KURDU

Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı seçildikten sonra ekmek fiyatını düşürmek için Halk Ekmek'in büfe sayısını artırdı, et fiyatını düşürmek için İSMER'i kurdu.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırında 6 bin liraya satılan ekmeği 3 bin liradan satmıştı.

Erdoğan, "20 Haziran 1994 sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi 250 bin üretimle devraldık. 250 binle devraldığımız tesislerimizi aynı tesis, aynı kadroyla 3 vardiya yapmak suretiyle 640 bine üretimi çıkardık" demişti.

Erdoğan, İstanbul Fırın Odası'nın ekmek fiyatını 6 bin liraya çıkarması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı itirazı İstanbul Valiliği'nde haklı bulduğunu belirterek, konunun mahkemeye intikal edeceğini açıklamıştı.

İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'lerde üretilen ekmeği 3 bin liradan satmayı sürdüreceklerini bildiren Recep Tayyip Erdoğan, kapasiteyi de aynı işçi ve tesislerle 250 binden 640 bine çıkardıklarını açıklamıştı.

UCUZ ET SATIŞININ ARDINDAN KASAPLAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Erdoğan, ucuz ekmeğin ardından ucuz et satışını da sağlamıştı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde halka ucuz et satmak için mağazalar zinciri kurdu. Kasaplarda 120 bin liraya satılan bir kilo kıyma et, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMER'lerde 85 liraya satılmıştı.

ERDOĞAN: BELEDİYELERİMİZ VASITASIYLA BİZ BU ADIMLARI ATACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında hayata geçirdiği tanzim satış sistemi bugün de uyguluyor. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatları hakkında; "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız" dedi.

Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini hatırlatarak, o dönemde çözüm olarak devasa ve modern ekmek fabrikaları kurduklarını anlattı.

ALBAYRAK: İSTANBUL'DA 50 ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, belediyelerin tanzim satış noktalarında meyve ve sebze satışına önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.