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  • 07.03.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 22:09

Bakan Albayrak gençlerle buluştu

, ’nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Gençlerle ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki genç kardeşlerimize, çok özel bir mekanda gerçekleştirdikleri ufuk açıcı program için teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden bi paykaşımda bulundu. Bakan Albayrak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle ekonomiyi konuştuğu kaydetti.

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