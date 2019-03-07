Bakan Albayrak gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden bi paykaşımda bulundu. Bakan Albayrak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle ekonomiyi konuştuğu kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden bi paykaşımda bulundu. Bakan Albayrak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle ekonomiyi konuştuğu kaydetti.
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