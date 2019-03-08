Yılın ikinci ayında ihracatını bir önceki aya göre yüzde 9,3 artıran "otomotiv şehri Sakarya", şubatta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, bu ay 442 milyon 972 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Sakarya, geçen yılın aynı dönemindeki 435 milyon 824 bin dolarlık ihracatını geçti.
Sakarya ihracatta "gaza bastı" 53 ilin toplamını solladı
Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6, bir önceki aya göre yüzde 9,3 artırdı.
Yılın ikinci ayında ihracatını bir önceki aya göre yüzde 9,3 artıran "otomotiv şehri Sakarya", şubatta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.
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