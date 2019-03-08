Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.03.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 12:49

ihracatta "gaza bastı" 53 ilin toplamını solladı

'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan , yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6, bir önceki aya göre yüzde 9,3 artırdı.

53 ilin toplamını solladı

Yılın ikinci ayında ihracatını bir önceki aya göre yüzde 9,3 artıran "otomotiv şehri Sakarya", şubatta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, bu ay 442 milyon 972 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Sakarya, geçen yılın aynı dönemindeki 435 milyon 824 bin dolarlık ihracatını geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSakarya ihracatta "gaza bastı" 53 ilin toplamını solladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar