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yoğun talep görüyor

Vadistanbul bünyesinde bulunan , konumu ve özellikleriyle yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisini görüyor.

Yoğun talep görüyor
Ayazağa'da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesinde bulunan , yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Otelin; şehir veya orman manzarasında 193 odası, 7 toplantı salonu ve balo salonları bulunuyor. Radisson Blu Hotel Vadistanbul; İstanbul Havalimanı başta olmak üzere havalimanlarına yakınlığı, ve E-5 otoyollarına kolay ulaşım imkanı nedeniyle açıldığı günden itibaren yoğun talep görüyor.



İstanbul'un Maslak, Nişantaşı, gibi merkezlerinin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul karma projesi; 'si, Radisson Blu Hotel Vadistanbul oteli, ofisleri ve konutlarıyla gündüz nüfusu 40 bin kişiyi bulan yeni bir şehir merkezi olarak konumlandı. Artaş Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, Radisson Hotel Group'un 109 yılı aşkın tecrübesi ile Artaş'ın 40 yıllık otel tecrübesini birleştirerek, bölgenin en yeni ve en modern tasarıma sahip oteli olarak öne çıktıklarını belirtti.

MEHMET UZEL

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