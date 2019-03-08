Kursa gidene günde 80 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'İş'te Anne Projesi kapsamında, 2018'de kurs ve programlara katılan kadınlara günlük verilen miktarı 2019 yılı için 80 liraya çıkardık" dedi. Selçuk, "2005-2018 arasında kadın istihdamı 3 milyon 752 bin kişi arttı" dedi.
- Ekonomi
- 08.03.2019
- Gazete
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