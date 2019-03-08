Altın fiyatları ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde dar aralıkta seyrediyor. Altın ard arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,286.91 dolara yükseldi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

224,83

224,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

359,73

367,84

YARIM ALTIN FİYATI

717,21

735,69