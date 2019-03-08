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  • 08.03.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 09:16

son dakika! 8 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları?

haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Ard arda ikinci hafalık düşüşü kaydetmeye hazırlanan altının gram fiyatı dünkü kapanışta günü yüzde 0,27 yükselişle tamamladı. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 8 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde dar aralıkta seyrediyor. Altın ard arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,286.91 dolara yükseldi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
224,83
224,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI
359,73
367,84

YARIM ALTIN FİYATI
717,21
735,69

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