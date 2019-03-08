Dolar/TL'de yerel seçim öncesi ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle kur yukarı baskılanmış durumda. Dolar/TL'de yukarı baskı devam ediyor, kur dün 14 Ocak'tan beri ilk kez 5.48'i test ettikten sonra bu sabah da güne 5.47 civarında başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 8 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

Saat 9.30 itibarıyla euro ve dolar fiyatları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,4552

Satış: 5,4643

EURO

Alış: 6,1109

Satış: 6,1236

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Türkiye Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

ABD ise Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planlarından vazgeçmemesi halinde ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmayacağı söyleminde bulunuyor.

Dolar/TL saat 0914 itibarıyla 5.4670/5.4695 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL aynı saatte 5.7903/5.7920, euro/TL ise 6.1208/6.1282 seviyesinde.

ECB KARARI SONRASI KÜRESEL PİYASALAR İZLENECEK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün faiz oranlarına ilişkin yönlendirmesini değiştirerek ilk faiz artışının zamanlamasını en erken gelecek yıla erteledi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sundu.

Ziraat Yatırım tarafından bugün yayımlanan notta, "Dün Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasa dostu adımlar gelse de, büyüme ve enflasyon tahminlerinin ciddi bir şekilde aşağıya revize edilmesi piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu sabah da Çin'den ticaret verilerinin zayıf gelmesi piyasalar üzerinde ilave baskı yaratıyor. Bu kapsamda, bugün ABD'den öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisi mevcut risk ortamına göre fiyatlanabilir" görüşüne yer verildi.

Euro ECB'nin para politikasını gevşetme yanlısı sinyallerinin etkisiyle 21 ayın dip seviyesine yakın seyrederken, para piyasaları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde daha fazla oynaklık bekliyor.

Euro EUR= dün yüzde 1 düşüşle Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.1176 doları gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 1.1196 dolarda bulunuyor. Euro bu hafta yüzde 1.5 değer kaybetti

TSİ 1630'da açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi zayıf seyir izleyen euro üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Reuters anketine katılan ekonomistler iki aydır şaşırtıcı şekilde artış kaydeden tarımdışı istihdamın Şubat'ta 180,000 artmasını bekliyorlar. ABD tarımdışı istihdam Aralık'ta 222,000 Ocak'ta ise 304,000 artmıştı.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.86 seviyesinde gerçekleşirken gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.50 oldu.