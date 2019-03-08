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Abonelik işlemleri E-Devlet’ten
Vatandaş, elektrik, doğalgaz, su işlemlerini artık e-Devlet'ten yapabiliyor. Kısa süre önce bazı illerde başlayan uygulama, 2 ay içerisinde tüm illeri kapsayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İki ay içerisinde tüm illerde üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek" dedi. Telefon ve internet aboneliklerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, "Şimdi onu başlatıyoruz. Onu da bunun içerisinde alacağız. Biz bunların tamamını bitireceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla biz e-Devlet'te 1.0 versiyonunu uygulamaya alacağız" şeklinde konuştu.

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